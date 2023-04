Flucht vor der Polizei: Lenker landete mit Auto in der Krems

Krems – Ein Pkw-Lenker ohne Führerschein ist am Montagabend der Polizei auf der Stockerauer Schnellstraße (S5) bei Krems davongerast. Der 45-Jährige missachtete mehrere Anhaltsversuche einer Zivilstreife, berichtete die Exekutive in einer Aussendung. Die Fahrt endete in einem Fluss. Der Niederösterreicher versuchte zu Fuß zu flüchten, konnte aber gestoppt werden. Er wurde mit Verletzungen ins Universitätsklinikum Krems gebracht. Der Mann wird der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.