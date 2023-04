Mama mit 48: Hilary Swank hat ihre Zwillinge zur Welt gebracht

Los Angeles – Hilary Swank hatte offenbar keine leichte Geburt, genießt nun aber ihr Glück in doppelten Zügen. „Es war nicht einfach“, ließ sie am Wochenende ihre Fans auf Instagram wissen. „Aber Junge (und Mädchen!), das war es wert. Frohe Ostern! Posting aus dem Himmel.“ Dazu stellte die 48-Jährige ein Foto, auf dem sie die beiden Babys im Arm hält, während sie in einen weißen Bademantel gehüllt auf den Sonnenuntergang blickt.