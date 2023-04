Transitgipfel ist fix: Mattle, Söder und Kompatscher unterzeichnen Absichtserklärung

Am Mittwochvormittag treffen sich die Regierungschefs der drei Länder Tirol, Südtirol und Bayern in Kufstein.

Innsbruck, Kufstein – Heute kam die offizielle Bestätigung: Am morgigen Mittwoch treffen sich Tirols Landeshauptmann Anton Mattle, sein Südtiroler Kollege Arno Kompatscher und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in Kufstein zum Transitgipfel. „Die Herausforderungen im Bereich des Transitverkehrs am Brennerkorridor können nur gemeinsam gelöst werden. Eine im Auftrag von Südtirol durchgeführte Machbarkeitsstudie bestätigte, dass ein „Verkehrsmanagementsystem“ für den Güterverkehr auf der Straße umsetzbar sei, hieß es vom Land Tirol. Die drei Regierungschefs werden demnach eine Absichtserklärung zur Umsetzung des Lösungsansatzes unterzeichnen.