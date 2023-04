Nur Rendi-Wagner, Doskozil und Babler im Rennen um SPÖ-Parteispitze

Am Dienstag tagte die SPÖ-Wahlkommission. Nur die drei bekanntesten Kandidaten werden für die Mitgliederbefragung zugelassen.

Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner gilt als Vertreterin eines gemäßigt-bürgerlichen Flügels der SPÖ. Sie setzt auf die Frauen-Karte und wird von Teilen des Politik-Establishments unterstützt. Als ihr Schwachpunkt wird seit Monaten ihr Team ausgemacht. Sie will die erste gewählte Kanzlerin werden, will sich aber in der Koalitionsfrage nicht festlegen. Einzige Ausnahme: keine Koalition mit der FPÖ, ob mit oder ohne Parteiobmann Herbert Kickl.