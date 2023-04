Nur Rendi-Wagner, Doskozil und Babler übrig: Dreikampf im Rennen um SPÖ-Spitze

Am Dienstag tagte die SPÖ-Wahlkommission: Von 73 Bewerbungen erfüllten nur die drei bekanntesten Kandidaten die Kriterien für die Mitgliederbefragung. Vor dem 22. Mai ist kein Ergebnis zu erwarten.

Wien – Die Zahl der Anwärterinnen und Anwärter für den SPÖ-Vorsitz hat sich drastisch reduziert. Am Dienstag musste die SPÖ-Wahlkommission klären, wer die formalen Kriterien erfüllt, um bei der Mitgliederbefragung antreten zu können: Nur das Trio aus Pamela Rendi-Wagner, Hans-Peter Doskozil und Andreas Babler wird zur Wahl stehen, bestätigte Kommissionsvorsitzender Harry Kopietz bei einer Pressekonferenz. Ein Ergebnis wird frühestens für den 22. Mai erwartet.





Die Befragung der rund 148.000 SPÖ-Mitglieder läuft von 24. April bis 10. Mai. Ursprünglich hatte es 73 Bewerbungen gegeben. Zur Kandidatur zugelassen werden nur jene Personen, die mindestens 30 Unterstützungserklärungen gesammelt haben. „Wir konnten feststellen, dass von den ursprünglich mehr als 70 Bewerbern und Bewerberinnen drei übergeblieben sind", so Kopietz nach der Sitzung der Kommission.

Alle anderen konnten die Erfordernisse nicht zeitgerecht erbringen oder hätten sich nicht zurückgemeldet. Für Kopietz ist der Ausgang des Zulassungsprozesses nicht erstaunlich, wie er betonte. Wenn man in der Partei nicht verhaftet ist, tue man sich natürlich schwer, die notwendigen Unterstützungserklärungen zu sammeln. Kopietz geht nun davon aus, dass sehr viele SPÖ-Mitglieder von der Möglichkeit Gebrauch machen werden, ihre Meinung kundzutun.

Abstimmung per Post oder Internet

Auch zum Prozedere selbst gab es in der Wahlkommission diverse Beschlüsse. So werden Mitglieder sowohl per Internet, als auch auf dem postalischen Weg abstimmen können. Sollte man beides tun, zählt der schriftliche Fragebogen. Begleitet wird der Prozess sowohl von der Wahlkommission, als auch vom Präsidenten der Notariatskammer, Michael Umfahrer, und einem IT-Experten. Die Auszählung soll die der Partei nahe Firma ITZ übernehmen, die sich aus vier Unternehmen „herauskristallisiert" habe. Auch das auf Drucksorten spezialisierte Unternehmen Dataform ist eingebunden.

Obwohl die Befragung bis 10. Mai läuft, erwartet Kopietz ein Ergebnis erst für den 22. Mai am Abend – „wenn alles gut geht". Denn auch das sei nicht sicher, betonte er. „Es könnte natürlich länger dauern." So werden am Schluss der Befragung die eingelangten Fragebögen und die elektronischen Stimmen noch einmal stichprobenartig geprüft, mindestens zehn Prozent sollen es laut Kopietz sein. Auch ausgeschiedene Fragebögen könnten sich dann auch noch als gültig erweisen und in das Ergebnis einfließen.

Ein Partei zwischen rechts und links

Schon zuvor hatte sich ein Dreikampf abgezeichnet. Und dieser deckt das Spektrum der SPÖ ab, wobei man nicht immer mit den Begriffen rechts und links eine exakte Abgrenzung vornehmen kann.

Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner gilt als Vertreterin eines gemäßigt-bürgerlichen Flügels der SPÖ. Sie setzt auf die Frauen-Karte und wird von Teilen des Politik-Establishments unterstützt. Als ihr Schwachpunkt wird seit Monaten ihr Team ausgemacht. Sie will die erste gewählte Kanzlerin werden, will sich aber in der Koalitionsfrage nicht festlegen. Einzige Ausnahme: keine Koalition mit der FPÖ, ob mit oder ohne Parteiobmann Herbert Kickl.

Der burgenländische SPÖ-Obmann und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil gilt als größter Kritiker von Rendi-Wagner. Er wird immer wieder als Vertreter des rechten Flügels bezeichnet. Diese Bewertung bezieht sich auf dessen Asyl-Politik. Doskozil vertritt aber nach eigenen Angaben die SPÖ-Position, festgeschrieben im Kaiser-Doskozil-Papier. In der Sozialpolitik hingegen verfolgt Doskozil einen dezidiert linken Kurs. Als offensiver Unterstützer Doskozils trat am Osterwochenende wieder Max Lercher, einst Bundesgeschäftsführer unter Christian Kern, auf. Doskozil sprach sich mehrmals für eine Koalition ohne ÖVP und FPÖ aus.

Als eindeutig linker Kandidat geht der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler ins Rennen. Er vertritt einen liberalen und menschenrechtskonformen Asylkurs. Er wird von der Parteijugend unterstützt. Zuletzt hatte er aber auch im früheren Finanzminister Ferdinand Lacina einen namhaften Fürsprecher. Babler wirbt offensiv um die Parteibasis. Er tritt für eine SPÖ mit Ecken und Kanten ein. Und so wie Doskozil ist er für eine Dreierkoalition, also ohne ÖVP und FPÖ. (misp/TT.com/APA)

Während Parteichefin Pamela Rendi-Wagner die über dem Dreikampf stehende Amtsinhaberin gibt, bemühen sich ihre beiden Herausforderer offensiver um die Zuneigung der Parteibasis. © APA