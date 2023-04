Stadt Innsbruck entfernt wieder desolate Fahrräder

Vom 17. bis 28. April findet in Innsbruck wieder eine Fahrrad-Einsammelaktion statt. Desolate Räder werden entfernt.

Innsbruck – Alle Jahre wieder nach Ostern: In Innsbruck findet kommende Woche wieder eine Rad-Einsammelaktion statt. Vom 17. bis 28. April bringen Mitarbeiter:innen des Amtes für Straßenbetrieb offensichtlich desolate oder herrenlose Fahrräder in den städtischen Bauhof.

Die rechtmäßigen Besitzer:innen können ihre Räder mit einem entsprechenden Besitznachweis in der Roßaugasse 4b (Werkstatt) abholen. Funktionale, nicht abgeholte Räder werden zum Teil karitativen und schulischen Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Nicht reparierbare Drahtesel werden nach zwei Monaten entsorgt.

Vor allem im Bereich der Innenstadt sammeln sich mit der Zeit schrottreife Fahrräder an, die nicht mehr in Verwendung oder behindernd abgestellt sind. Um einen ungewollten Abtransport zu verhindern, ersucht das städtische Amt für Straßenbetrieb darum, Räder in den vorgesehenen Abstellplätzen zu parken. (TT.com)