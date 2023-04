ManCity hängt die Bayern im Marktwert-Vergleich deutlich ab

Manchester – Geld schießt keine Tore – so zumindest lautet eine alte Fußball-Weisheit. Wenn heute Abend (21 Uhr) im Champions-League-Viertelfinale Manchester City auf den FC Bayern München trifft, dann ist diese alte Stammtisch-Floskel fehl am Platz. Alleine die wertvollste Startelf der "Citizens" hat laut transfermarkt.at einen Marktwert von 825 Millionen Euro. Superstar Erling Haaland ist dabei außer Konkurrenz. Der Norweger wird aktuell mit einem Wert von 170 Millionen Euro taxiert und hängt die Konkurrenz deutlich ab. Ihm am nächsten kommen Teamkollege Phil Foden und Jamal Musiala, der teuerste Bayern-Kicker, mit jeweils 110 Millionen Euro.