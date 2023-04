Mit Auto die Spanische Treppe befahren: Saudi-Araber muss vor Gericht

Rom – Weil er nachts mit einem Maserati die Spanische Treppe in Rom hinuntergefahren ist und eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Welt beschädigt hat, muss sich ein saudi-arabischer Ingenieur jetzt vor Gericht verantworten. Dies wurde am Dienstag von einem Untersuchungsgericht in Rom beschlossen, wie italienische Medien berichteten.