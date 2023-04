Positive Bilanz nach den Ostertagen: Kein Toter auf Tirol Straßen

20 Verkehrsunfälle ereigneten sich laut Polizei zwischen Karfreitag und Ostermontag auf Tirols Straßen. Bei Kontrollen waren 5224 Lenkerinnen und Lenker zu schnell unterwegs. 28 Personen wurde der Führerschein abgenommen.

Innsbruck – Ein langes Wochenende, Ferien in fast allen deutschen Bundesländern – normalerweise ist auf Tirols Straßen rund um Ostern viel Verkehr. Und auch heuer waren viele unterwegs, der befürchtete Verkehrskollaps blieb aber, wie berichtet, aus. Das Wetter war – zumindest von Freitag bis Sonntagmittag – eher kühl und unbeständig, darum hielt sich auch der Tagesausflugsverkehr in Grenzen. Und auch die sonst zu Ostern üblichen ersten Ausfahrten mit Moped oder Motorrad blieben fast komplett aus.





Am Dienstag veröffentlichte die Tiroler Polizei nun auch die Unfallbilanz. Das Erfreuliche: Es gab von Karfreitag bis Ostermontag keinen tödlichen Unfall auf Tirols Straßen. Insgesamt gab es 20 Verkehrsunfälle, 21 Personen erlitten dabei Verletzungen. In ganz Österreich gab es über die vier Tage nur einen tödlichen Unfall: Ein 83-jähriger Fußgänger kam in der Steiermark ums Leben. Das ist die niedrigste Zahl an Verkehrstoten über die Feiertage von Karfreitag bis Ostermontag seit Aufzeichnungsbeginn im Jahr 1968, hieß es aus dem Innenministerium.

Im Vergleich zum Vorjahr sind heuer auf Tirols Straßen elf Unfälle weniger passiert, die Zahl der Verletzten hat sich sogar halbiert. Die Polizei berichtete unter anderem: Eine Fußgängerin wurde am Karfreitag in St. Johann von einem Lkw überrollt. Die Frau erlitt schwere Verletzungen.

Auszug der Verkehrsunfälle

Mehrere Unfälle mit Verletzten ereigneten sich am Karsamstag: In Kitzbühel verlor eine 18-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen, kam von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Wald ab. Die junge Lenkerin und zwei Mitfahrer wurden leicht verletzt. In Wenns kollidierten ein Pkw und ein Traktor. Der 17-jährige Autolenker und sein Beifahrer wurden verletzt.

Nach einer Fahrerflucht in St. Johann sucht die Polizei weiter nach dem unbekannten Autolenker. Ein 16-jähriger Fußgänger wurde von einem unbekannten Fahrzeug vermutlich mit einem Außenspiegel erfasst und gegen eine Auslagenscheibe eines Geschäftes gedrückt. Der Bursche erlitt leichte Verletzungen.

Ein kurioser Unfall ereignete sich am Ostersonntag in Angerberg: Eine 59-jährige Lenkerin verlor die Kontrolle über ihren Wagen, weil sie von einer Fliege im Fahrzeug abgelenkt wurde. Das Auto geriet in einen Entwässerungsschacht. Die Frau und ihre 93-jährige Mutter wurden verletzt.

Ein fünfjähriger Bub wurde bei einem Unfall am Ostersonntag in Innsbruck verletzt. Das Kind überquerte mit seinen Eltern eine Straße auf einem Schutzweg, als es von einem Auto erfasst wurde. Ein Rennradfahrer stürzte in einer Kehre auf der Reschenstraße. Er erlitt schwere Verletzungen. In Tulfes stürzte ein Motorradlenker auf einem Schotterweg. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

50 Alko-Lenker aus dem Verkehr gezogen

Die Tiroler Polizei führte von Karfreitag bis Ostermontag mehrere Geschwindigkeitskontrollen durch. Auch Alkohol- und Drogenkontrollen wurden durchgeführt. Insgesamt verzeichneten die Beamten 5224 Geschwindigkeitsdelikte. Darunter war ein slowakischer Lenker, der mit 95 km/h statt der erlaubten 50 Stundenkilometer durch Finkenberg raste. Ein 16-Jähriger war mit seinem Mofa in Strass im Zillertal mit 80 km/h unterwegs – 30 km/h mehr als erlaubt. Den Zulassungsschein musste der Bursche gleich abgeben, auch das Kennzeichen wurde vor Ort abgenommen.

28 Lenkerinnen und Lenker mussten ihren Führerschein bei Kontrollen abgeben. 50 Alko-Lenker und 13 Drogen-Lenker wurden erwischt. „Der weit überwiegende Teil der Verkehrsteilnehmer war zu Ostern sehr verantwortungsbewusst und rücksichtsvoll unterwegs. Die Polizei setzte bei ihrer Verkehrsüberwachung wieder auf eine sehr starke Präsenz und versuchte dabei, durch wirkungsvolle Schwerpunktkontrollen den Hauptunfallursachen entgegenzuwirken“, zog Günther Salzmann, Kommandant der Landesverkehrsabteilung Bilanz. (TT.com/smo)