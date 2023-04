59-Jähriger bei Holzarbeiten in Niederau von Baumstamm getroffen

Niederau – Ein 59-jähriger Mann ist am Dienstag bei Holzarbeiten in Niederau in der Wildschönau schwer verletzt worden. Der Arbeiter fällte gerade einen rund 35 Zentimeter dicken Baum, als dieser kurz vor dem Fall brach und der Stamm den 59-Jährigen im Bereich von Oberkörper und Kopf traf. Der Mann stürzte daraufhin in ein Bachbett. Ein Unbeteiligter sah den Unfall und setzte die Rettungskette in Gang.