Romantische Postings: „Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown hat sich verlobt

Innsbruck – Die britische Schauspielerin Millie Bobby Brown, bekannt vor allem für ihre Rolle als Elfi in der Netflix-Serie „Stranger Things", hat sich wohl verlobt: Am Dienstag postete sie auf Instagram ein Schwarz-Weiß-Foto mit ihrem Partner Jake Bongiovi (20) und einem Ring am Finger, dazu schrieb sie in Anlehnung an einen Songtext von Taylor Swift: „I've loved you three summers now, honey, I want 'em all 🤍" (deutsch: „Ich habe dich drei Sommer geliebt, jetzt will ich sie alle").