Jubiläum von Netzwerk St. Josef in Mils lädt zum Näherkommen ein

Das Netzwerk St. Josef in Mils feiert sein 125-jähriges Bestehen und will Lebenswelten verbinden, sich öffnen.

Den Auftakt machen am 28. April ein Gottesdienst in der Kapelle im Netzwerk St. Josef und ein Vortrag zur Gründung und Entwicklung. „Wir freuen uns, im bunten Gefüge des Programms das Netzwerk lebendig werden zu lassen“, sagt Generaloberin Maria Gerlinde Kätzler. Im Juli ist eine Ausstellung zum Thema „Würde“ geplant. „Es sind Exponate von Menschen mit und ohne Behinderung zu sehen“, sagt Schwester Barbara Flad. Außerdem will man die Türen der Einrichtungen in Schwaz, Mieders, Hall und Volders öffnen sowie zum „Speak-Dating“ einladen. Auf die Frage, ob es sich dabei um so etwas wie Speed-Dating handelt, sagt Schwester Magna Rodler: „Nein, dabei wird die Hürde, um ins Gespräch zu kommen, durch vorgefertigte Fragen überwunden.“ Schwester Flad meint augenzwinkernd: „Aber wenn man danach wie beim Dating in Kontakt bleibt, wäre das natürlich schön.“