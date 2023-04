„Schlimmer Moment": Papst verlor vor Spitaleinlieferung das Bewusstsein

Vatikanstadt – Papst Franziskus hat zum ersten Mal erzählt, dass er das Bewusstsein verloren hatte, bevor er am 29. März mit einer Atemwegsinfektion in die römische Gemelli-Poliklinik eingeliefert wurde. "Ich hatte das Bewusstsein verloren, es war ein schlimmer Moment", erzählte Franziskus im telefonischen Gespräch mit Michele Ferri, dem Bruder eines 2013 ermordeten Kaufmanns in der Stadt Pesaro, mit dem er seit Jahren in telefonischem Kontakt steht.