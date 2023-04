Irre Verfolgungsjagd auf A13: Polizist verletzt, Lenker (24) festgenommen

Der junge Mann raste mehrere Kilometer mit waghalsigen Manövern über die Brennerautobahn. Als er in die Klemme geriet, verletzte er einen Polizisten.

Gries am Brenner – Eine halsbrecherische Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich ein 24-jähriger Deutscher am Dienstag auf der Brennerautobahn. Gegen 12.45 Uhr war der führerscheinlose Mann mit dem von seinem Vater entwendeten Auto von der Inntalautobahn kommend in Richtung Brenner unterwegs. Wegen seiner auffälligen Fahrweise mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit erstatteten gleich mehrere Lenker telefonisch Anzeige.