Tirolweite Freiwilligentage: Für den Dienst am Menschen und an der Umwelt

Roppen – Fast 100 Veranstaltungen werden tirolweit bei den „Freiwilligentagen“ angeboten (Anmeldung unter www.freiwilligenzentren-tirol.at ). „Mir ist es ein großes Anliegen, das Ehrenamt in der Region Imst sichtbarer zu machen und den Menschen zu zeigen, dass es so viele Möglichkeiten in ihrer unmittelbaren Umgebung gibt, etwas zu bewirken“, sagt Nina Flür vom Freiwilligenzentrum in Roppen. Im Bezirk Imst wird es fünf Veranstaltungen geben.

Am Samstag, den 22. April, wird etwa in Silz Müll gesammelt, werden Kleiderspenden im Rotkreuz-Laden auf der Ötztaler Höhe geordnet sowie Lebensmittel für die Tafel zusammengestellt. Am 24. April geht es weiter mit einem Einblick in die RK-Bezirksstelle in Imst sowie einem Info-Stand im FMZ zum Thema Gesundheit. (TT)