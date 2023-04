Arbeit in der Pferdeklappe: Firmlinge griffen in Reutte zu den Mistgabeln

Es wurde ausgemistet, die Pferde wurden geputzt, gestreichelt und deren Hufe gepflegt. Am Ende blieb noch Zeit für die eine oder andere Lektion in Sachen Bodenarbeit. Einen Nachmittag lang konnte den jungen Erwachsenen beigebracht werden, was Pferde brauchen und was im Umgang mit den Huftieren zu vermeiden ist.