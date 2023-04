Reuttener Firmen-Rockband spendet an „Ärzte ohne Grenzen“

Reutte, Kempten – Harte Schale, weicher Kern: Die Rockband Metal Injection hat den Erlös aus Merchandise-Verkäufen zur Gänze an „Ärzte ohne Grenzen“ gespendet. Metal Injection ist die hauseigene Rockband der Firma Ceratizit. Die Bandmitglieder sind in unterschiedlichen Bereichen und Positionen an den Standorten des Hartmetall- und Zerspanungsspezialisten in Reutte und Kempten tätig und seit über zehn Jahren auch als Firmenband – vorwiegend auf betriebsinternen Veranstaltungen – aktiv. Bei diesen Anlässen verkauft die Band auch Werbeartikel wie T-Shirts oder Kaffeetassen. Die Einnahmen behalten die Musiker aber nicht selbst. „Aufgrund der aktuellen Situation, dem Krieg in der Ukraine sowie der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien war es für uns naheliegend, das Geld für einen guten Zweck einzusetzen“, erklärt Uwe Schleinkofer, der als Keyboarder bei Metal Injection sowie als Leiter der Forschung und Entwicklung bei der Ceratizit Austria GmbH tätig ist.