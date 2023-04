Nach Baumfällung: Schwazerinnen starten erste Bürgerinitiative

Es war nicht nur ein Schnitt in die Rinde alter Baumriesen, sondern auch einer ins naturverbundene Herz vieler. Doch wie so oft blieb es bis auf das Rattern der Motorsäge still in Schwaz. Der Ärger über die Fällung weiterer Bäume in der bekannten Bahnhofsallee hat nun aber eine Folge: Eine Bürgerinitiative formiert sich. „Es werden einfach so besondere Bäume gefällt, jahrelang wurde ergebnislos ein Proberaum für Theatervereine gesucht und kostbarer Boden im großen Stil versiegelt. Es sind so viele unlogische Entscheidungen gefallen, so viele unverständliche Dinge passiert, dass wir nicht mehr untätig bleiben wollen“, erklärt Christa Köchl. Gemeinsam mit Elisabeth Brunner-Wiesinger und Bernadette Harlander organisiert sie daher am morgigen Donnerstag um 19 Uhr ein Treffen im „Das Livo“ in Schwaz.