„Keine Worte“: Entsetzen nach Luftangriff auf Zivilisten in Myanmar

Das Militär hatte am Dienstagmorgen plötzlich Raketen auf einen Ort in der Region Saigang im Zentrum des Landes abgefeuert, als dort eine Eröffnungszeremonie für ein neues Büro der Junta-feindlichen Volksverteidigungskräfte abgehalten wurde.

Pazigyi – Nach dem verheerenden Luftangriff von Junta-Streitkräften auf ein Dorf in Myanmar mit Dutzenden Toten herrscht Entsetzen in dem Krisenland. „Wir können nicht genau sagen, wie viele Tote es sind, aber es sind mindestens 90 oder 100“, sagte am Mittwoch ein Augenzeuge, der die Gemeinde Pazigyi nach dem Angriff erreicht hatte. „Mindestens 50 weitere Menschen sind schwer verletzt und werden im Krankenhaus versorgt.“ Die Zahl der Opfer könne wegen der Schwere der Verletzungen weiter steigen, erklärte der Mann.