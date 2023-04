Österreich erhöht Beitrag für Green Climate Fund

Wien, Glasgow – Österreich erhöht seinen Beitrag für den Green Climate Fund (GCF). Wie das Umweltministerium am Mittwoch in einer Aussendung bekannt gab, werden die Mittel zur Wiederauffüllung für die kommende Periode von 2024 bis 2027 auf 160 Millionen Euro aufgestockt. In der laufenden Periode waren es demnach 130 Millionen Euro. „Damit gibt Österreich als erster Staat weltweit die Wiederaufstockung des Green Climate Fund bekannt“, hieß es.