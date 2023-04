Bayern, Tirol und Südtirol ziehen an einem Strang: Startschuss für „buchbare Autobahn“

Beim Lkw-Transit wurde am Mittwoch die Fehde zwischen Tirol und Bayern befriedet. Tirol, Südtirol und Bayern unterzeichnen auf der Festung Kufstein eine gemeinsame Erklärung für ein grenzüberschreitendes Verkehrsmanagement. Damit soll die Transit-Lawine nicht nur tageweise, sondern permanent dosiert und damit gelenkt werden.

In der Tiroler Dauercausa Transit ist am Mittwoch zumindest auf regionaler Ebene etwas (symbolische) Bewegung gekommen. Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Südtirols LH Arno Kompatscher (SVP) unterzeichneten und präsentierten am Mittwoch auf der Festung in Kufstein eine politische "Absichtserklärung" für ein gemeinsames, digitales Verkehrsmanagementsystem am Brennerkorridor, das das sogenannte Lkw-"Slot-System" beinhaltet.





Freilich können die drei Länder ein solches Verkehrsmanagementsystem nicht im "Alleingang" beschließen und umsetzen, dies fällt in die hoheitliche Zuständigkeit der Nationalstaaten, in diesem Fall Österreich, Deutschland und Italien.

💬 Die Stellungnahmen zum Verkehrsgipfel:

Anton Mattle, Landeshauptmann Tirol: „Das ist ein ganz besonderer Moment für mich. Auch weil ich als Neuer unter den Landeshauptleuten heute nach Kufstein einladen durfte. Wir werden heute eine Vereinbarung unterzeichnen, die wegweisend sein wird für die Zukunft. Mobilität soll so gestaltet werden, das die Gesundheit der Bevölkerung nicht gefährdet, die Natur schont und die Infrastrukturen nicht überbelastet. Lösungen können wir nur dann finden, wenn wir uns auf Wege und Maßnahmen verständigen. Wir präsentieren ein intelligentes Verkehrsmanagement-System. Es soll auf keiner Seite zu großen Staus kommen und entzerrt entsprechend die Verbindung von Norden nach Süden. Dafür brauchen wir aber auch Deutschland, Österreich und Italien. Wir geben heute den ersten Anstoß. Unsere Verständigung soll dazu beitragen, dass wir in kurzer Zeit vom Reden ins Tun kommen.“

Markus Söder, Ministerpräsident Bayern: „Mit diesem Alpengipfel senden wir ein wichtiges Signal: Einige Jahre herrschte Funkstille, jetzt senden wir wieder gemeinsam. Wir bieten an, ein Angebot zu haben, wie man mit der Verkehrssituation umgeht. Unser Ziel ist: Gespräch statt Streit, Idee statt Verweigerung. Wir waren ja grundlegend skeptisch was Blockabfertigung und Abfahrverbote betrifft. Wir wollen ein Konzept schaffen, mit dem Ziel, Entlastung zu schaffen. Unsere Gespräche sind jetzt konstruktiver als in der Vergangenheit. Wir spüren, dass der Brenner Entlastung braucht. Die Zahlen nehmen ständig zu. Der Lkw-Transit wird noch stärker statt weniger. Bisherige Konzepte haben nicht für eine dauerhafte Verbesserung gesorgt. Wir bieten nun ein wirklich digitales Verkehrsmanagement. Eine Art buchbare Autobahn – unentgeltlich aber bindend. Wir geben heute den Startschuss zur Entwicklung, aber das wird nicht über Nacht gehen. Es ist ein echtes Angebot für ganz Europa. Jetzt kann keiner mehr sagen: Wir streiten uns.“

Arno Kompatscher, Landeshauptmann Südtirol: „Allein, dass wir hier heute gemeinsam stehen, ist ein positives wichtiges Zeichen und ein Signal an die Staaten, dass wir an Lösungen kommen wollen. Der Güterverkehr wird in Zukunft nicht abnehmen. Vom Erdulden – Überfahren werden – wollen wir jetzt ins Tun kommen. Es muss möglich sein, dass nicht jeder jederzeit losfahren kann. Mit dem System bieten wir auch eine höhere Verkehrssicherheit, einen fließenden Verkehr. Unser primäres Ziel ist der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und der Umwelt. Es braucht eine staatenübergreifende Lösung. Und wir wünschen uns jetzt eine aktive Vermittlerrolle der EU-Kommission.“