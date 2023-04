20-Jährige abgezockt: Schlüsseldienst verlangte mehrere Hundert Euro für Türöffnung

Landeck – Nachdem sie sich am Samstag aus ihrer Wohnung in Landeck ausgesperrt hatte, suchte eine 20-Jährige im Internet nach einem Schlüsseldienst und rief bei einer der gefundenen Telefonnummern an. Kurz darauf tauchten zwei Männer auf, die sich ans Werk machten. Sie öffneten die Tür völlig unprofessionell und beschädigten sie dabei auch noch. Anschließend verlangten sie für ihre Arbeit einen mittleren dreistelligen Eurobetrag.