2400 Tonnen Fliegenlarven pro Jahr: Riesen-Anlage für Insektenzucht im Innviertel geplant

Andorf – Das oberösterreichische Start-up Ecofly baut in Andorf im oberösterreichischen Bezirk Schärding die nach Unternehmensangaben größte Insektenzuchtanlage Österreichs. Ziel sei es, hochwertige Proteinträger für die Futtermittelproduktion zu erzeugen, die einen geringeren ökologischen Fußabdruck haben als beispielsweise Fischmehl. 6 Mio. Euro werden investiert, ab Ende 2023 sollen in Andorf Fliegenlarven produziert werden. Am Mittwoch war Spatenstich.