Satireportal „Die Tagespresse“ ist Verfasser von Fake-FPÖ-Brief in Niederösterreich

St. Pölten – Das Satireportal Die Tagespresse hat sich am Mittwoch als Verfasser der FPÖ-Fake-Briefe an Gastronomen in Niederösterreich zu erkennen gegeben. Auf der Website wurde geschildert, wie das Schreiben verfasst und an 500 Lokale versendet wurde. Die Landespartei hatte am Dienstag vor dem Brief, in dem die von Schwarz-Blau angekündigte Wirtshausprämie in Niederösterreich „verunglimpft“ werde, gewarnt und rechtliche Schritte angekündigt.