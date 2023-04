300 Kilo schweres Bauteil traf 22-Jährigen bei Abbau von Festzelt in Finkenberg

Finkenberg – Beim Abbau eines Festzelts kam es am Mittwochvormittag in Finkenberg zu einem schweren Unfall. Mehrere Personen waren an den Arbeiten beteiligt. Unter anderem wurde ein rund 300 Kilo schwerer Giebel umgelegt. Dabei verloren die Männer die Kontrolle über das Bauteil, das zu Boden stürzte.