Vilser „Sir“ Otto Erd: Ein Großer ist gegangen

Vils – Selten haben sich Politiker, die sich so vielseitig für die Allgemeinheit eingebracht haben, so wenig persönlich in den Vordergrund gestellt wie Otto Erd. Der Vilser „Sir“ mit natürlicher Autorität starb am Dienstag mit 89 Jahren. Der Träger des Landesverdienstkreuzes war von 1989 bis 2004 Bürgermeister der Stadt Vils, die ihm dafür die Ehrenbürgerwürde verlieh. Erd war aber auch 15 Jahre Obmann des Abwasserverbandes. Einen besonderen Namen machte er sich über 17 Jahre als Vorsitzender der Gemeindeverbände des Bezirkskrankenhauses Reutte und Bezirkspflegeheimes.