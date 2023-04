Kalte und nasse Tage, Schnee in den Bergen: Tief Rudolf bringt den nächsten Wintereinbruch

In der Nacht auf Donnerstag setzt sich eine Kaltfront durch – und hält Tirol bis zum Wochenende unter Kontrolle. Es schneit bis auf 800 Meter herunter, darüber kommt ein halber Meter Neuschnee zusammen.

Innsbruck – Der Frühling muss weiter warten: Ein Italientief namens Rudolf sorgt bis zum Wochenende für kalte und nasse Tage in Tirol. Auf den Bergen fällt nochmal eine beachtliche Menge Schnee, prognostiziert Reinhard Prugger von den Meteo Experts. Die eine oder andere Schneeflocke könnte sich sogar bis ins Inntal verirren – auch wenn es dort meist bei Regen bleibt.





📽️ Video | Wetteraussichten für ganz Österreich:

Kaltfront in der Nacht auf Donnerstag, Schnee bis auf 800 Meter

Einzug hält die Kaltfront laut dem Meteorologen in der Nacht auf Donnerstag: „Kräftiger Regen breitet sich von Westen her auf das ganze Land aus, im Lauf der Nacht sinkt die Schneefallgrenze stark ab – auf etwa 800/900 Meter." Der Schwerpunkt verlagert sich schließlich auf die Alpensüdseite, besonders Osttirol bekommt somit ab den frühen Morgenstunden Niederschläge ab.

Dementsprechend trüb und nass, in mittleren bis höheren Lagen winterlich präsentiert sich der Donnerstag. Schnee fällt weiterhin bis auf 800 Meter – sogar in Innsbruck ist ein klein wenig nicht ausgeschlossen, so Prugger. In ganz Tirol ist es kühl, 6 Grad sind das höchste der Gefühle.

Auf Tirols Bergen könnte in den nächsten Tagen ein halber Meter Schnee zusammenkommen. © Ubimet

Leichte Besserung am Freitag, Wochenende frisch und nass

Vorsichtige Besserung verspricht der Freitag. Wie der Experte erklärt, lockert es im Lauf des Tages von Westen her leicht auf – vor allem also im Oberland sowie im Außerfern. Dort klettert das Thermometer immerhin auf bis zu 11 Grad. Ebenso in Osttirol, wo Föhn für Auflockerung sorgt. Weitgehend kühl und trüb mit Regen respektive Schnee bis auf 800 Meter geht es dagegen im Unterland durch den Tag.

Überwiegend bewölkt, wenn auch mit einzelnen Sonnenfenstern präsentiert sich der Samstag. Ohne Regen und Schnee geht es erneut nicht, die Schneefallgrenze steigt jedoch auf etwa 1000 Meter an. Die Höchstwerte liegen wie am Vortag bei etwa 11 Grad.

Als Stichwort für den Sonntag nennt Prugger „verregnet". Aus hartnäckigen Wolken regnet und schneit es (wieder bis auf rund 1000 Meter). Die Temperaturen bleiben unter 10 Grad, etwas darüber schaffen sie es nur in Osttirol, wo es dank Föhn wieder leicht auflockert.

Neue Woche bringt Besserung, aber keine Frühlingsgefühle

Langsam besser dürfte das Wetter in der neuen Woche werden, meint Reinhard Prugger: „Ein richtiger Frühlingsdurchbruch mit Temperaturen in Richtung 20 Grad ist aber nicht in Sicht, es bleibt beim Aprilwetter."

