Lkw streifte Wohnmobil: Fahrerflucht nach Unfall in Nassereith

Nassereith – Der Lenker eines grünen Lkw hat am Mittwoch nach einem Unfall auf der Fernpassstraße (B 179) in Nassereith Fahrerflucht begangen. Laut Polizei geriet der Unbekannte gegen 15.25 Uhr auf die Gegenfahrbahn und streifte das entgegenkommende Wohnmobil eines 32-Jährigen. Die Seitenscheibe brach, der Mann erlitt leichte Verletzungen an der Hand. Der Lkw-Lenker fuhr ohne anzuhalten weiter. (TT.com)