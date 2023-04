Nordkorea feuert erneut eine Rakete Richtung Meer ab

Nordkorea hat erneut eine Rakete auf das Meer vor der Ostküste der koreanischen Halbinsel abgefeuert, so der südkoreanische Generalstab am Donnerstag. Japans Behörden warnten gegen 8.00 Uhr Früh (Ortszeit, 1.00 Uhr MESZ) vorübergehend die Bewohner der nördlichen japanischen Insel Hokkaido sowie Flugzeuge in der Region vor dem Geschoss. Später wurde die Warnung aufgehoben.