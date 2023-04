Kunstauktion zugunsten des Bildungshauses Osttirol

Lienz – Zahlreiche Osttiroler Künstlerinnen und Künstler stellen Werke für eine Ausstellung in der Dolomitenbank in Lienz zur Verfügung. Die Arbeiten sind vom 24. April bis zum 3. Mai zu sehen. Dann können auch bereits Gebote abgegeben werden, bevor die Kunstwerke in einer Auktion am 3. Mai zugunsten des Neubaus des Bildungshauses Osttirol versteigert werden. Beiträge stammen etwa von Bischof Hermann Glettler, Giulio Bovio, Albin Egger-Lienz, Hugo Engl, Lois Fasching, Franz von Defregger, Michael Hedwig, Ossi Kollreider, Jos Pirkner, Pro mente tirol, Hans Salcher, Michael Unterluggauer, Savio Verra, Franz Walchegger und Benjamin Zanon. (TT)