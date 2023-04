Landesfinale des Redewettbewerbs: Mutige junge Redner zogen Jury in Bann

Innsbruck – Sie waren mutig, engagiert und haben viel Talent gezeigt. Sie haben über das geredet, was sie bewegt und damit das Publikum bewegt. Insgesamt 52 Schüler und Lehrlinge aus ganz Tirol stellten sich gestern Abend im Landesfinale des 70. Jugendredewettbewerbs in den drei Kategorien „Klassische Rede“, „Spontanrede“ und „Sprachrohr“ einer Jury und dem Publikum. Die Themen waren weit gestreut und reichten von der Teuerung, aktuellen Diskussionen ums Gendern, Suizidprävention, Mobbing und Ausgrenzung bei Jugendlichen über Kleinwüchsigkeit, Ungerechtigkeit auf der Welt und Hass im Netz bis zu gesunder Ernährung, Barrierefreiheit und persönlichen Einstellungen am Prüfstand des Lebens.