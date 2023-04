Gewässer- und Flurreinigung: Telfs und Hall putzen sich groß heraus

Hall, Telfs – Im Frühjahr apert einiges aus – das gilt leider alljährlich auch für jede Menge Müll in Feld und Flur. Die Stadt Hall bittet daher am Samstag zur großen Gewässer- und Flurreinigungsaktion. Besonders freut man sich über Familien, Vereine, Schulen und Betriebe, die mitmachen wollen. Um 9 Uhr starten die Teilnehmer gemeinsam, Treffpunkt ist beim Sportplatz Lend. Anmeldungen sind direkt im Gemeindeamt, ebenso unter Tel. 05223/5845/3121 oder daniel.monz@stadthall.at möglich. Nach getaner Arbeit gibt es eine Jause für alle kleinen und großen Helfer.

Ebenfalls am Samstag geht die jährliche Aktion „Sauberes Telfs“ in Szene. Der Frühjahrsputz wird von der Bergwacht Telfs gemeinsam mit dem Umweltbüro der Marktgemeinde federführend organisiert. Vereine werden in Telfs bereits im Vorfeld angeschrieben, Einzelpersonen, Familien und kleinere Gruppen können sich direkt beim Treffpunkt melden (die Einteilung erfolgt um 8 Uhr vor dem Sportzentrum Telfs). Neben einer Jause gibt es für die fleißigen Müllsammler ein „Telfer Gutsch(w)ein“ im Wert von 5 Euro, zudem stellen die Telfs Patriots Freikarten für ihr Heimspiel am Samstag um 16 Uhr zur Verfügung. (TT)