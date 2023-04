Vortrag in Zell: Kriminalpsychiater Haller über das Wunder der Wertschätzung

Zell a. Z. – Im Bestseller „Die Macht der Kränkung“ belegte Professor Reinhard Haller, wie zerstörerisch das Gefühl der Kränkung wirken kann. Aber für jedes Gift gibt es auch ein Gegengift. Am 20. April um 20 Uhr erläutert der Psychotherapeut in der Aula der Mittelschule in Zell, wie echte Wertschätzung Wunder wirkt. Sie aktiviert unser Belohnungszentrum im Gehirn und hemmt das Angstzentrum. Kreativität, Motivation und Beziehungsfähigkeit entfalten sich. Der Lions Club Zillertal lädt zu Hallers Vortrag bei freiem Eintritt. (TT)