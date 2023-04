3,4 Millionen Euro für mehr Sicherheit auf Hahnlestalgalerie in Kaisers

Kaisers – Die stärker werdende Sonne zwingt den Winter langsam in die Knie. Und mit dem Frühling kommt auch die Baustellensaison auf den Außerferner Straßen wieder in Gang. Los geht es am Montag mit dem für heuer größten Bauvorhaben: der Erweiterung der Hahnlestalgalerie in Kaisers. Zur Verbesserung des Lawinenschutzes wird die bestehende Galerie taleinwärts um 50 Meter auf insgesamt 225 Meter verlängert. „Außerdem wird die gesamte Galerie zur Erhöhung der Verkehrssicherheit künftig beleuchtet sein“, erklärt LHStv. Josef Geisler.