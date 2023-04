Baukosten zu hoch: Matreier Freischwimmbad bleibt geschlossen

Wie berichtet, hatte der Gemeinderat den Neubau des Kabinen-, Technik- und Restaurantgebäudes noch unter Bürgermeister Andreas Köll in Auftrag gegeben, ohne dass das Vorhaben ausfinanziert gewesen sein dürfte. Von den vier Millionen Euro an Baukosten fehlte die Hälfte im Budget. Erst nach der Amtsübernahme durch Raimund Steiner kam dieser Sachverhalt vor einem Jahr ans Licht. Bis zur erhofften Budgetkonsolidierung in drei Jahren herrscht beim Freibad also ein Baustopp. Darum fehlen auch die technischen Anlagen zum Betrieb der Schwimmbecken, bis die Gemeinde den Bau aus eigener Kraft fertigstellen kann.