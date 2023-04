60-Jähriger in Neustift von Baum getroffen: Schwer verletzt in Klinik geflogen

Ein Baumstamm hatte sich beim Abtransport verkeilt und traf den Mann am Oberkörper und am Kopf. Bruder und Neffe waren Zeugen des Unfalls.

Neustift im Stubaital – Gemeinsam mit seinem Bruder und seinem Neffen arbeitete am Mittwochabend ein 60-Jähriger in einem Waldstück in Neustift. Ein Baumstamm sollte mit einem Seilzug abtransportiert werden. Dabei verkeilte sich dieser jedoch. Der Stamm traf den 60-Jährigen im Kopf- und Brustbereich.