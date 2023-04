Ein Frühlings-Lüfterl bei Kauflaune und Konjunktur

In der März-Befragung des Klimabesorgnismonitors gab ein Drittel (33 Prozent) an, in der letzten Woche über den Klimawandel nachgedacht zu haben. Das ist der Tiefstwert seit Beginn der Messungen im August 2022. Gleichzeitig geht auch die Bereitschaft, selbst etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen, zurück. Aktuell geben nur acht Prozent an, ihr Verhalten sicher ändern zu wollen. Nimmt man die vage Absicht („eher schon“) dazu, sind es 61 Prozent.