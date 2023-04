Wilder Streit um Pflege der Mutter wurde Fall für Notarzt

Innsbruck – Verwandtschaftliche Bande und gegenseitiger Hass sind das Einzige, was zwei Familien noch eint. An einem Herbsttag war es dann im Westen von Innsbruck zu einem Zusammentreffen gekommen, für das dem Landesgericht gestern auch nach zwei Prozessterminen nur Eckpunkte als gesichert erschienen: So waren sich zwei Schwager über die Pflege der gemeinsamen Mutter und Schwiegermutter uneins. So sehr, dass der Schwiegersohn der zu Pflegenden dem Schwager nicht nur einen Besuch angedroht hatte. Schon nach kurzer Zeit war dieser mit seinem erst 14-jährigen Sohn dann vor dessen Wohnhaus erschienen. Fest steht weiter, dass der verhasste Schwager wenig später mit einer zwei Kilogramm schweren Biegehantel einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen hatte, der bei diesem eine Riss- Quetsch-Verletzung und Bewusstlosigkeit zur Folge hatte. Der Notarzt musste den Mann darauf künstlich beatmen.