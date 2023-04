„Fehlverhalten": FC Bayern suspendiert Sadio Mané für ein Spiel

Der FC Bayern greift durch und sperrt Sadio Mané nach dem Ärger in Manchester für ein Spiel. Zusätzlich erhält der Profi-Fußballer eine Geldstrafe.

München - Der FC Bayern hat Sadio Mané für ein Spiel suspendiert und mit einer Geldstrafe belegt. Der 31 Jahre alte Senegalese fehlt damit im Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim an diesem Samstag. «Grund ist ein Fehlverhalten Manés nach dem Champions League-Spiel des FC Bayern bei Manchester City», hieß es in der Vereinsmitteilung des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Donnerstag. Über die Höhe der Strafe machten die Münchner keine Angaben.