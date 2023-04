Jogger im Trentino getötet: Problembärin ist Schwester von „Bruno“

Jene Bärin, die im Trentino den 26-jährigen Jogger Andrea Papi getötet hat, ist eine Schwester von Problembär „Bruno“, der im Sommer 2006 ganz Tirol in Atem gehalten hatte.

Innsbruck – Wochenlang war Braunbär "Bruno“ alias "JJ1" im Sommer 2006 im österreichisch-deutschen Grenzgebiet unterwegs. Eingewandert aus dem Trentino riss er Schafe, plünderte Bienenstöcke und Kaninchenställe und zeigte kaum Scheu vor Menschen. "Bruno“ wurde zum Medienstar – beinahe täglich gab es vor allem aus Tirol und Bayern Berichte über gerissene Tiere und Sichtungen des Problembären. Schließlich ging es "Bruno“ am 26. Juni an den Kragen: Jäger erlegten das Tier in der Nähe des Spitzingseegebiets im Landkreis Miesbach in Bayern.





Während die Erinnerungen an "JJ1" mit Denkmäler, nach ihm benannte Wanderwegen und einer Ausstellung in der Zoologischen Staatssammlung in München bis in die Gegenwart reichen, sorgt eine nahe Blutsverwandte derzeit weit über die Grenzen Italiens hinaus für Diskussionen: "JJ4" alias "Gaia", eine Schwester von Problembär "Bruno" und Tochter von Bärin "Jurka", die im Rahmen des Projekts "Life Ursus" im Trentino angesiedelt worden war, wurde als jenes Tier identifiziert, das den 26-jährigen Jogger Andrea Papi in Caldes im Trentino getötet hat.

Die Blutsbande der Bären sind etwas, das aufhorchen lässt: Denn nicht nur "Bruno" und seine Schwester "Gaia" zeigten wenig Scheu vor Menschen: Schon ihre Mutter "Jurka", die ursprünglich aus Slowenien stammte, assoziierte Menschen immer mit Nahrung. Das liegt daran, dass die Bärin bei ihrer Ansiedlung für das Projekt "Life Ursus" im Trentino angefüttert wurde, damit sie im Gebiet bleibt. Auch die Hoteliers aus der Nähe sorgten immer wieder dafür, dass die Bärin Nahrung bekam, weil sie ihren Gästen etwas bieten wollten. Die Bärenmutter dürfte ihren Kindern dadurch auch beigebracht haben, dass Menschen als Nahrungsquelle gelten, sodass diese keine Scheu mehr zeigten. "Jurka" kostete das ihre Freiheit – sie wurde mittlerweile im Wolf- und Bärenpark Schwarzwald in Deutschland angesiedelt.

Umerziehung scheiterte, "Jurka" wurde gefangen genommen

Die Italiener hatten zunächst versucht, sie umzuerziehen, hatten sie dafür auch längere Zeit gefangen genommen. Doch "Jurka" hielt an ihrem Muster fest: Immer wieder zog es sie zurück in die Gegenwart der Menschen. Weil man sie aber auch nicht abschießen wollte, wurde sie kurzerhand in den Schwarzwald verfrachtet. Der Vater der Jungen, Bär "Jose" lebt nach wie vor im Trentino.

Die Suche nach "Gaia" im Trentino läuft: Sie wurde zum Abschuss freigegeben. © APA/PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Die Kinder der Bärin ereilte ein anderes Schicksal, immer wieder sorgten Bären aus ihren Würfen für Schlagzeilen: Ebenso wie "Bruno" wurde sein Bruder "JJ3" abgeschossen. Zwei Jahre nach der Aufregung in Tirol hatte die Schweiz mit dem Bruder zu kämpfen. "JJ3" zeigte keinerlei Scheu vor Menschen, tauchte immer wieder in Siedlungsgebieten auf und wurde schließlich zum Sicherheitsrisiko. Am 14. April 2008 erlegten ihn Jäger im Raum Mittelbünden. Ein weiterer Bruder der beiden Problembären, "JJ2", ist verschwunden. Er dürfte gewildert worden sein. Auch er hatte in der Schweiz zahlreiche Schafe gerissen und war immer wieder in der Nähe von Menschen gesehen worden. Der jüngste Sohn von Bärin "Jurka", "JJ5" starb während einer veterinärmedizinischen Untersuchung an den Folgen der Narkose.