Massive Störung bei den ÖBB behoben: Züge im Osten Österreichs rollen wieder

Wien – Aufgrund einer technischen Störung war Donnerstagfrüh gut eine Stunde im gesamten Osten Österreichs kein Zugverkehr möglich. Das teilten die ÖBB auf Twitter mit. Auslöser war laut einer ÖBB-Sprecherin eine Stellwerksstörung in Wien. Techniker seien schnell an Ort und Stelle gewesen, um die Systeme neu zu starten, betonte Pressesprecher Bernhard Rieder. „Die Strecken wurden 'Step by Step' wieder freigeschaltet.“