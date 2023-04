Sprecherin befürchtet erneute Vergiftung Nawalnys

Der 46-Jährige leide laut Kira Jarmysch in der Haft an einer mysteriösen Krankheit, bei der es sich um ein langsam wirkendes Gift handeln könnte.

Moskau – Eine Sprecherin von Alexej Nawalny hat vor einer möglichen Vergiftung des inhaftierten russischen Oppositionspolitikers gewarnt. „Wir schließen nicht aus, dass Alexej Nawalny in diesem Moment langsam vergiftet wird, langsam getötet wird, damit es weniger Aufmerksamkeit erregt", schrieb Kira Jarmysch am Donnerstag auf Twitter.

Der 46-Jährige leide in der Haft an einer mysteriösen Krankheit, bei der es sich um ein langsam wirkendes Gift handeln könnte. Nawalny habe in gut zwei Wochen acht Kilogramm an Gewicht verloren. „Er wird in einer Strafzelle mit akuten Schmerzen ohne medizinische Hilfe festgehalten", schrieb Jarmysch.