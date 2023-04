Mehr Züge, kürzere Takte: So wird sich das Bahnangebot in Tirol bis 2024 ändern

Innsbruck – Neue Züge, dichtere Taktung: Das Öffi-Angebot auf der Schiene wird bis Ende 2024 stark ausgebaut. „In zwei Etappen wird für die Tirolerinnen und Tiroler sowie alle Gäste das dichteste Zugangebot geschaffen, dass es im Land je gab“, sagt zuständige Landesrat René Zumtobel. Mehr als 10 Mio. Euro werden dafür investiert, rund 70 Prozent davon übernimmt der Bund. Das teilte das Land am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Für alle, die nach einem längeren Abend in Innsbruck mit dem Zug aufs Seefelder Plateu fahren, gibt es ab dem kommenden Fahrplanwechsel Dezember Neuigkeiten: Am Wochenende werden mehrere Nacht-S-Bahnen zwischen Innsbruck und Scharnitz eingeführt. Und auch ins Wipptal soll die Reise per Zug bequemer werden: Ab Dezember 2023 wird der Takt auf der Brennerbahn zwischen Innsbruck und Steinach mit einem Halbstundentakt auch am Sonntag ausgebaut.