Autos stießen in Kitzbühel frontal zusammen: 29-Jährige tot

Ein 22-Jähriger geriet Donnerstagfrüh mit seinem Wagen auf die Gegenspur und kollidierte mit dem Auto einer 29-Jährigen. Die Frau verstarb an der Unfallstelle.

Kitzbühel – Auf der Kirchberger Straße (B170) in Kitzbühel kam es Donnerstagfrüh zu einem tödlichen Unfall. Ein 22-Jähriger war in Richtung Kirchberg unterwegs, als er gegen 7.45 Uhr mit seinem Auto in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte er frontal gegen den Wagen einer 29-Jährigen.