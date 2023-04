Pflegerin in Hall von Kollegen festgehalten: Staatsanwaltschaft ermittelt

Hall in Tirol – Im Fall einer Pflegerin, die offenbar Ende Februar im Landeskrankenhaus Hall unter einem Vorwand von vier Kollegen auf einem Operationstisch liegend fixiert und 15 Minuten lang festgehalten worden war, hat die Innsbrucker Staatsanwaltschaft nach Vorliegen des Abschlussberichts der Polizei ein Ermittlungsverfahren gegen die Verdächtigen eingeleitet. Ermittelt wird wegen des Verdachts der Freiheitsentziehung und geschlechtlicher Nötigung.

Die vier mittlerweile suspendierten Mitarbeiter hatten angegeben, dass sich um einen „Scherz“ gehandelt habe. Die betroffene Mitarbeiterin, die ihre Kollegen anzeigte, war zum Zeitpunkt des Bekanntwerdens des Falles Ende März immer noch nicht arbeitsfähig und in ärztlicher Betreuung. Der Vorfall hatte sich bereits am 28. Februar zugetragen. Die langjährige OP-Pflegerin soll von den Männern unter dem Vorwand, sie hätten die Lagerung von Patienten üben wollen, in den OP geholt worden sein.