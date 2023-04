35-Jähriger bei Sturz von fahrendem Hoftrac in Weer schwer verletzt

Weer – Ein 35-Jähriger ist am Donnerstag in Weer von einem fahrenden Hoftrac gestürzt. Der Mann saß auf den Trittgittern außerhalb der Fahrerkabine, während ein 32-Jähriger das Fahrzeug über ein Firmengelände lenkte, um Siloballen zu transportieren. Aus unbekannter Ursache stürzte der Ältere von dem Fahrzeug und verletzte sich dabei schwer an der Hüfte. Er wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (TT.com)