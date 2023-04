Zusteller haute mit Firmen-Lkw aus Tirol ab: GPS-Tracker stoppte Dieb

Innsbruck – Ein 36-Jähriger hat sich am Mittwoch mit einem Firmen-Lkw aus dem Staub gemacht. Er habe das Fahrzeug am Firmengelände in Innsbruck abgestellt, behauptete der Mann gegenüber seinem Arbeitgeber am Telefon. Tatsächlich hatte er jedoch mitsamt dem Lkw die Grenze in Kiefersfelden überquert und war auf dem Weg in Richtung Norden.