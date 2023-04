20-Jährige stürzte in Sölden auf Snowboard: Polizei sucht Snowboarderin

Sölden – Nach einem Skiunfall am Donnerstag in Sölden ist die Polizei auf der Suche nach einer Beteiligten. Die gesuchte Snowboarderin fuhr gegen 14.40 Uhr im Skigebiet Giggijoch Richtung Tal, bremste im flachen Pistenendbereich ab und setzte sich in den Schnee. Eine hinter ihr fahrende Skifahrerin bremste ebenfalls, kam dabei aber zu Sturz und prallte auf das Snowboard der Unbekannten.