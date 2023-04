Trotz Sabitzer-Doppelpacks: ManUniteds verspielt Sieg gegen Sevilla

Für Manchester United hat es am Donnerstag in der Europa League trotz eines Doppelpacks von Marcel Sabitzer nur zu einem 2:2 gegen den FC Sevilla gereicht. Trauner bezwang mit Feyenoord AS Roma mit 1:0. Juve feierte im Heimspiel gegen Sporting einen 1:0-Erfolg, während Leverkusen nicht über ein 1:1 Union Saint-Gilloise hinauskam.

Rotterdam – Für Manchester United hat es in der Europa-League trotz eines Doppelpacks von Marcel Sabitzer nur zu einem 2:2-(2:0)-Unentschieden gegen Rekordsieger FC Sevilla gereicht. Der ÖFB-Legionär brachte die "Red Devils" im Viertelfinal-Hinspiel in Hälfte eins dank zweier Treffer (14., 21.) in Führung, zwei späte Eigentore durch Tyrell Malacia (84.) und Harry Maguire (92.) verhinderten den Erfolg. Gernot Trauner bezwang mit Feyenoord Rotterdam AS Roma mit 1:0 (0:0).





Juventus Turin feierte im Heimspiel gegen Sporting Lissabon einen 1:0-Erfolg, während Bayer Leverkusen nicht über ein 1:1 gegen das belgische Überraschungsteam Union Saint-Gilloise hinauskam.

Sabitzer erzielte in seinem 73. Europacup-Spiel seinen zweiten Doppelpack. Zuvor hatte er im März 2020 beim 3:0-Erfolg mit Leipzig gegen Tottenham in der Champions League doppelt getroffen. Im Duell mit Sevilla brachte der ÖFB-Legionär die "Red Devils" nach einem Zuspiel von Bruno Fernandes mit einem leicht abgefälschten Schuss ins kurze Eck in Führung (14.). Wenig später blieb Sabitzer, diesmal von Anthony Martial bedient, alleinstehend vor Sevilla-Tormann Yassine Bounou eiskalt (21.).

Nach einer Stunde hatte Antony die Entscheidung zugunsten der "Red Devils" auf dem Fuß, sein Schlenzer landete an der Stange (61.). Das sollte sich rächen. Eine Hereingabe von Jesus Navas fälsche Malacia ins eigene Tor ab. In der Nachspielzeit traf auch noch der eingewechselte Maguire ins eigene Netz.

Feyenoord gelang im Duell mit der Roma eine kleine Revanche für das im Vorjahr verlorene Conference-League-Finale. Im stimmungsvollen De-Kuip-Stadion von Rotterdam verbuchte das Heimteam zunächst mehr Spielanteile, Roma setzte auf schnelle Umschaltmomente. Chancen gab es auf beiden Seiten, richtig zwingend wurde es allerdings erst kurz vor dem Pausenpfiff. Einen umstrittenen Handelfmeter schoss Roma-Kapitän Lorenzo Pellegrini an die Stange (43.).

Nach Wiederbeginn traf Wieffer per Volley von außerhalb des Strafraums zur Führung Feyenoords (53.). Die beste Ausgleichsgelegenheit der Römer hatte Roger Ibanez, Oussama Idrissi klärte dessen Kopfball noch rechtzeitig vor der Linie (63.). Trauner bot bei dem am Ende verdienten Erfolg in der Innenverteidigung eine starke Leistung.

In Turin startete erwischte das Heimteam den besseren Start. Mit Fortdauer der ersten Hälfte steigerte sich Sporting und verbuchte die klareren Torchancen. Abschlüsse von Sebastian Coates (29.) und Nuno Santos (33.) fanden allerdings nicht den Weg ins Tor. Nach der Pause zeigte sich Juventus klar verbessert und übernahm sukzessive das Kommando. Federico Gatti stocherte den Ball schließlich nach einer Ecke über die Linie (73.).

In Leverkusen gingen die Gäste kurz nach Wiederbeginn durch einen Schlenzer von Victor Boniface in Führung (51.). Youngster Florian Wirtz gelang mit einem Schuss von der Strafraumgrenze der Ausgleich (83.). Ersatztorhüter Patrick Pentz kam bei Leverkusen nicht zum Einsatz.

Ergebnisse Europa League: Viertelfinal-Hinspiele Feyenoord Rotterdam (mit Trauner) – AS Roma 1:0 (0:0) . Tor: Wieffer (53.)

. Tor: Wieffer (53.) Manchester United (mit Sabitzer) – FC Sevilla 2:2 (2:0) . Tore: Sabitzer (14., 21.) bzw. Malacia (84./Eigentor), Maguire (92./Eigentor)

. Tore: Sabitzer (14., 21.) bzw. Malacia (84./Eigentor), Maguire (92./Eigentor) Bayer Leverkusen (Pentz Ersatz) – Union Saint-Gilloise 1:1 (0:0) . Tore: Wirtz (83.) bzw. Boniface (51.)

. Tore: Wirtz (83.) bzw. Boniface (51.) Juventus Turin – Sporting Lissabon 1:0 (0:0). Tor: Gatti (73.) Rückspiele am kommenden Donnerstag.

In der Conference League feierte Fiorentina einen klaren 4:1-Auswärtserfolg bei Lech Posen und steht bereits mit einem Bein im Halbfinale. Anderlecht gewann gegen Alkmaar mit 2:0, Basel und Nizza (2:2) trennten sich ebenso wie KAA Gent und West Ham United (1:1) Unentschieden. (APA)