Mit vereinten Kräften für „Imst sammelt Mist“

Imst – Auch wenn Corona zweimal dazwischengekommen ist – am 29. April heißt es im Stadtgebiet zum neunten Mal wieder „Imst sammelt Mist“. Diese Flurreinigung spielt sich traditionell am letzten Samstag im April ab. Doch es gibt auch junge Helfer, die schon in der Woche zuvor ihre Runden ziehen, um die Umgebung von achtlos weggeworfenem oder schlicht verlorenem Abfall zu befreien: Die Kinder der Volksschule Unterstadt sind schon seit vielen Jahren fixe Teilnehmer. Wie auch die Vereine: Der Skiclub kümmert sich um die Pisten, die Bergrettung um Steige und die Feuerwehr um Bachläufe.